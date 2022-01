Bárbara do "BBB 22" participou do programa Silvio Santos - Reprodução: Web

Bárbara do "BBB 22" participou do programa Silvio SantosReprodução: Web

Publicado 28/01/2022 19:15

Rio - A animação de Bárbara ao ver uma foto de Silvio Santos no quarto do líder de Tiago Abravanel no "BBB 22" chamou a atenção dos internautas. A participante chegou a gritar com as imagens, na última quinta-feira (27): "Ai, o Silvio! Eu te amo, Silvio Santos!"

fotogaleria Rapidamente, a web resgatou a participação de Bárbara no quadro "Não Erre a Letra", do programa de Silvio Santos, em fevereiro de 2021. A gaúcha ainda levou um xaveco do apresentador. "Não precisa nem dizer o nome para ver que é Bárbara", disse o dono do SBT.

Agora tá explicado o “eu amo o Silvio Santos” que a barbara disse pic.twitter.com/K4RdvPXUdB — Sou Eu No BBB (@soueunoreality) January 28, 2022