Naiara e Bárbara discutem no Reprodução/Gshow

Publicado 28/01/2022 18:33 | Atualizado 28/01/2022 18:44

Rio - Naiara e Bárbara se desentenderam na tarde desta sexta-feira (28) durante a divisão dos ovos na xepa. As participantes divergiram sobre a quantidade que seria distribuída para cada um. Maria e Bárbara ficaram com dez ovos e os demais integrantes da xepa com oito ovos cada durante a semana.

"Vou fazer só arroz e feijão todo dia? Não é só por mim, estou acostumada a comer uma vez por dia, dietas restritivas. As pessoas vão falar: 'eu posso comer'? Não vou ficar chateada por mim. Me coloco nesse lugar de a pessoa falar: 'posso pegar mais um ovo?'", questionou Naiara.

"Aqui não é um banquete na sua casa. Pode pegar todos os meus ovos para ti. Eu só quero o bem do grupo. "Não está recebendo as pessoas na casa: 'olha, não tem comida para todo mundo'. Você está até fazendo um favor cozinhando. Se coloque em primeiro lugar. Quando tu faz por ti, tu faz pelos outros ao seu redor", respondeu Bárbara.

Linn, que acompanhava a conversa, tentou acalmar as colegas. "Não vai desestabilizar o coletivo nesse momento. Tem que racionar. Que todo mundo coma, que todo mundo se entenda, um pouco mais de carne hoje, um pouco menos amanhã. Não pode ser comer todos os dias um pedacinho de carne. Sua preocupação com o todo pode vir a desestabilizar o todo", pontuou.