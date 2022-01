Jade Picon - reprodução do instagram

Jade Piconreprodução do instagram

Publicado 28/01/2022 18:29

Tiago Abravanel, Arthur Aguiar e Jade Picon se juntaram no quarto do líder para conversar sobre o jogo nesta sexta-feira (28). Enquanto discutiam as possibilidades da indicação ao paredão, a influenciadora pontuou que o ranço que os confinados já sentem por Rodrigo pode ser algo que o público também apresenta.

"Eu acho que você tem que pensar muito no que você está sentindo, a pessoa que você tem a justificativa, mas, ao mesmo tempo, pensar no que o Brasil possa estar pensando", falou Jade ao líder Tiago.

A influenciadora continuou: “Tipo, se você estivesse realmente vendo o BBB, só que fora do BBB, em quem você votaria? Para realmente ser um tiro certo. Porque é isso, você pode ter a melhor justificativa do mundo para votar em uma pessoa, só que aí, você bota e ela volta... você vira alvo dessa pessoa.”

Arthur ainda questionou Picon: "Quem você acha [que sairia], na sua opinião?". Jade respondeu: "Eu acho que... A Nat [Natália], não vejo ela saindo agora. Acho que, tipo assim, se as pessoas da casa estão pegando um pouco de ranço do Rodrigo por ele estar impondo a opinião dele, o público também pode estar com um pouco de ranço, sabe? Do jogo dele. Mas, não sei. Até aí, ele é um jogador".