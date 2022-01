Eslovênia e Lucas discutem a relação - reprodução da TV Globo

Publicado 27/01/2022 21:42 | Atualizado 27/01/2022 21:43

Rio - Um dia após o primeiro beijo, Lucas e Eslovênia já discutiram a relação no 'Big Brother Brasil 22'. Tudo porque Natália, que estava interessada no brother, ficou chateada ao ver os dois 'ficando' na festa do líder. A modelo, então, disse para o estudante de medicina conversar com sister e esclarecer o que aconteceu. "Eu vou conversar com a Natália, sim", disse o brother. "Acho que é uma boa", respondeu ela.