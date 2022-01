Carla Diaz posou com o novo namorado - Reprodução/Instagram

Carla Diaz posou com o novo namoradoReprodução/Instagram

Publicado 01/01/2022 10:28 | Atualizado 01/01/2022 10:37

Rio - A atriz Carla Diaz tornou público seu relacionamento com o vereador Felipe Becari em fotos postadas publicadas nesta sexta-feira. Nas redes sociais, o casal posou junto em uma vinícola no Sul do país, onde passou a virada do ano. Esse é o primeiro romance da atriz após o envolvimento com Arthur Picoli durante o 'Big Brother Brasil 21'.

fotogaleria

"E eles aprenderam a se presentear com momentos de paz", comentou a atriz na publicação. Já em seu Instagram, Felipe Becari compartilhou mais imagens com Carla Diaz. "O amor gera paz", escreveu na legenda.

Alguns famosos celebraram a novidade. "Amiga tu vigorou!!!", disse Gil do Vigor. "Sejam felizes vocês são muito lindos", escreveu Gabi Martins. "Merece muito ser feliz! Feliz 2022, maravilhosa", desejou Bruna Tavares.

%MCEPASTEBIN%