Jojo Todynho machuca o joelho durante a festa de casamento e marido socorre a funkeira - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho machuca o joelho durante a festa de casamento e marido socorre a funkeiraReprodução/Instagram

Publicado 30/01/2022 09:37 | Atualizado 30/01/2022 09:55

Rio - Jojo Todynho festejou até demais após sua cerimônia de casamento com Lucas Souza , realizada neste sábado (29), em sítio na Zona Oeste do Rio. Depois da festa comandada por Tiee, a cantora apareceu sentada em vídeos no Instagram, recebendo cuidados do marido após torcer o joelho. "Foi dar uma de bailarina, acrobata...", brincou o oficial do Exército enquanto aplicava uma compressa de gelo no local.

fotogaleria

Apesar da dor, a funkeira não perdeu o bom humor enquanto mostrava sua situação após a farra: "Lucas quebrou minha unha, eu torci meu joelho", listou Jojo. "Meu enfermeiro", declarou a ex-A Fazenda ao esposo.

Em outro momento, a artista desabafou sobre o motivo de subir ao altar com uma expressão séria, o que chamou a atenção de seus seguidores. “Hoje pra mim foi extremamente emocionante, eu entrei sozinha. (Sem) minha mãe do coração, Maria Helena que faleceu na pandemia, do meu pai. Tô passando mal o dia inteiro, gente, me deu uma crise na hora. Eu pensei que eu ia desmaiar na hora de entrar, porque eu queria estar entrando com ele (meu pai)", contou.

"Vocês não tem noção o que foi pra mim entrar ali sozinha e olhar aquelas 250 pessoas, o peso que tinha aquilo ali. De olhar, não ver meu pai, não ver minha mãe Maria Helena. Mas ver meus irmãos de coração ali, me aplaudindo, chorando, com a língua no céu da boca pra não chorar”, continuou a apresentadora.

Em seguida, Jojo finalizou o momento de sinceridade deixando um conselho para seus fãs: “Eu tô passando aqui pra deixar um recado pra vocês jovens. Valorizem a família de vocês, os amigos, os pais principalmente”, declarou.