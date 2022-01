Beatriz Coelho, ex-namorada de Camila Pitanga, foi detida após fazer topless em praia - Reprodução/Instagram

Beatriz Coelho, ex-namorada de Camila Pitanga, foi detida após fazer topless em praiaReprodução/Instagram

Publicado 30/01/2022 13:22

Rio - Ex-namorada da atriz Camila Pitanga, Beatriz Coelho chocou seus seguidores ao relatar que foi detida e levada para uma delegacia após fazer topless em uma praia. A artesã desabafou sobre a situação em seus Stories do Instagram, neste sábado (29), e mostrou fotos da ação realizada pela Polícia Militar, que chegou a algemar os pés da artista.

fotogaleria

"O que pode acontecer com uma mulher que faz topless no Brasil?", questionou Beatriz na legenda de uma publicação em que seus seios aparecem cobertos por uma tarja preta. Em seguida, a artesã compartilhou as fotos do momento em que foi abordada por policiais, que a colocam em uma viatura antes de levá-la para a delegacia.

As fotos seguintes são da artista no estabelecimento, com o pé esquerdo algemado ao pé de outra pessoa não identificada. Beatriz ainda se revoltou com a diferença de tratamento entre homens e mulheres ao relatar: "O mais irônico é que ao meu lado na delegacia tinha um homem aguardando sem camisa. Nem dentro de uma delegacia um homem precisa estar vestido", escreveu.

Depois, a artesã conta que foi liberada pela polícia e completa com um desabafo: "Eu e minha amiga estamos liberadas. Mas até que ponto é possível estar bem nesse país? Votem direito!", encerrou. Camila Pitanga e Beatriz Coelho terminaram o relacionamento de quase dois anos em dezembro de 2020.