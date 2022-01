Ícaro Silva e Tiago Leifert - Reprodução/Instagram

30/01/2022

Rio - Após Tiago Leifert revelar que sua filha enfrenta um câncer raro, internautas ressuscitaram uma polêmica entre o apresentador e Ícaro Silva . Em dezembro do ano passado, os dois entraram em uma discussão pública após o ator negar sua participação no "BBB" e chamar o reality de "entretenimento medíocre".

Incomodado com a declaração de Ícaro, Tiago foi um dos muitos famosos a rebater o comentário e criticar o ator por seu posicionamento. No entanto, a resposta do ex-apresentador do "BBB" dividiu opiniões ao dizer que o programa pagou o salário do artista , recebendo apoio de alguns ex-participantes do reality show.

Em réplica, o ator de "Verdades Secretas 2" publicou uma carta aberta em suas redes sociais direcionada ao jornalista e chegou a questionar a omissão de Leifert em outras polêmicas relacionados à atração , como em casos de racismo e machismo. Ao final, Ícaro escreveu: "No geral, soube que você está lidando com questões pessoais. Desejo luz e proteção na tua vida, de verdade, e acho que seria prudente focar aí na 'interrupção ao seu sossego'."

"Citam, tripudiam, ironizam um problema pelo qual eu estou passando que nem eu estou preparado para falar. Aquilo me deixou transtornado de um jeito que eu achei que não fosse possível", se defendeu Tiago , que deixou de seguir ex-BBBs que demonstraram apoio ao ator.

Neste sábado, a polêmica voltou à tona com internautas que apontam uma relação entre as "questões pessoais" que Ícaro cita e a doença enfrentada pela filha de Leifert, diagnosticada com um retinoblastoma em outubro de 2021. "Então os 'problemas pessoais' que icaro silva se referiu quando falou de Tiago Leifert era sobre a descoberta de um câncer na filha do cara? Que nojo", declarou um usuário do Twitter.

