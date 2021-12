Tiago Leifert - Reprodução de vídeo

Tiago LeifertReprodução de vídeo

Publicado 27/12/2021 18:55 | Atualizado 27/12/2021 19:01

A polêmica entre Tiago Leifert e Ícaro Silva em torno do "Big Brother Brasil" ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira. O ex-apresentador do reality show da Globo publicou um vídeo em seu Instagram em que fala sobre as trocas de mensagens nas redes sociais na semana passada, afirmando que está sendo atacado desde então. Na gravação, ele explica seu ponto de vista.



"Oi, acho que vocês já devem estar de saco cheio do assunto, talvez não queiram assistir esse vídeo, tudo bem, não tem problema. Eu demorei mesmo para vir aqui, acho que perdi o timing do assunto", iniciou o antigo apresentador do "The Voice". Em seguida, Leifert deu a entender que a sua mensagem foi deturpada pelas pessoas.

"Mas é que esses últimos dias foram importantes para esfriar a temperatura e para eu me acalmar também porque eu achei que eu tinha escrito algo super óbvio, uma constatação simples até de como as coisas funcionam, mas o que eu disse foi jogado para um lugar que não é meu, catapultado para lugares que eu desconheço e não foi o que eu falei. E vocês que me seguem sabem que não foi o que eu falei, mandaram mensagem", comentou.

Foi, então, que Leifert voltou a desabafar sobre os ataques que está sofrendo, após o ocorrido. "Eu fui atacado por causa da minha religião, fui atacado por causa da minha família e eu não fiz isso em nenhum momento. Eu não ataquei a família de ninguém, eu não ataquei a índole de ninguém, eu não ataquei a trajetória de ninguém, não fiz isso em nenhum momento, minha postagem está lá, é só ler”, declarou.



Ele seguiu seu novo pronunciamento, nesta segunda-feira, falando sobre a repercussão que o tema tomou. "Se você se feriu com o que eu falei, eu lamento para caramba porque não foi a minha intenção. Mas esse não é um pedido de desculpas, tá? Eu só lamento mesmo, fico triste. Quando eu disse e estava bem claro... Vamos voltar ao cerne da questão... 'Provavelmente ajudamos a pagar o seu salário', eu errei. Não é provavelmente, nós ajudamos a pagar o seu salário, o seu, o do Boninho, o meu, o do Luciano Huck, o do Mion, o de todo mundo ali. Assim como o trabalho de todo mundo da Globo, atores, atrizes, técnica, maquiagem, camareiros, figurino, comercial, jurídico ajudava a pagar o meu salário, porque eu saí".