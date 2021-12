DJ Alok - Reprodução

Publicado 27/12/2021 17:12

Rio - O DJ Alok anunciou, na tarde desta segunda-feira, que vai doar R$ 100 mil para ajudar as famílias vítimas das enchentes que castigam o sul da Bahia. Em comunicado nas redes sociais, ele garantiu que "o recurso foi transferido para a instituição Ações da Cidadania contra a Fome que está atuando na linha de frente".

O artista ainda pediu ajuda dos seguidores. "Todos juntos podemos amenizar os problemas que milhares de pessoas estão vivendo com as enchentes. Sabemos da capacidade da Ação da Cidadania Contra Fome em chegar aos lugares mais necessitados e pedimos que vocês se somem, cada um com o que pode", continuou ele.

Antes de finalizar, o DJ compartilhou como as pessoas podem contribuir para amenizar o sofrimento dos moradores do sul da Bahia. Confira abaixo: