Ator mente sofre traição, acusa blogueira e é condenado na Justiça - Reprodução

Ator mente sofre traição, acusa blogueira e é condenado na Justiça Reprodução

Publicado 27/12/2021 13:52

Rio - João Guilherme foi condenado pela Justiça de São Paulo por mentir em juízo sobre sua traição à Larissa Manoela na época em que ainda namoravam. O ator precisará pagar uma indenização de R$ 1 mil à influenciadora Adriana Tommasi Kappaz, que noticiou a pulada de cerca.

fotogaleria

Em maio, o filho do cantor Leonardo decidiu processar a dona do perfil de fofocas 'FBI Rosa’, do Instagram, pedindo indenização de R$ 10 mil, por ter noticiado que ele teria traído Larissa Manoela quando eles eram adolescentes.O problema é que meses depois, João Guilherme deu uma entrevista ao 'PodCats', apresentado por Virgínia Fonseca e Camila Loures, e afirmou ter traído Larissa Manoela. A influenciadora usou essa confissão em sua defesa no processo movido para provar que o ator estava mentindo.Em decisão, a juíza Gabriela Fragoso Calasso Costa condenou João Guilherme por "litigância de má-fé", com multa de R$1 mil e pagamento dos honorários dos advogados de Adriana Tommasi Kappaz.