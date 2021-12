Paloma Bernardi - Instagram/Reprodução

Publicado 27/12/2021 12:45

Rio - A atriz Paloma Bernardi, de 36 anos, posou sem roupa à frente de um espelho na manhã desta segunda-feira para mostrar a declaração de amor que o namorado, o também ator Dudu Pelizzari, deixou escrito para ela. "Te amo mais que vinho", escreveu Dudu no espelho.

Depois de publicar a selfie em que faz topless, a atriz se derreteu para o amado. "Adoro quando ele me surpreende. Só fiquei pensando, o que será que ele usou para escrever no espelho? Batom não era.. Canetinha? Tinta? Observei atentamente a 'cena do crime', achei na gaveta um delineador suspeito (risos)", escreveu ela, que ainda completou em espanhol: "Quiero también! Pero con vino! (risos)".

Os atores assumiram o namoro publicamente em dezembro de 2018. Desde então, comaprtilham fotos apaixonadas nas redes sociais.