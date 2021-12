Atriz falou sobre a influência das redes sociais nos testes de elenco - Reprodução/Instagram

Atriz falou sobre a influência das redes sociais nos testes de elencoReprodução/Instagram

Publicado 27/12/2021 11:53

Rio - Em participação no podcast Trip FM, Alice Braga contou detalhes de uma nova diretriz nos bastidores dos testes de elenco em produções nacionais e internacionais. A atriz revelou que as produtoras solicitam dados sobre as redes sociais dos atores e que isso impacta na escolha do elenco.

fotogaleria

"Na minha geração, existe essa demanda da mídia social. De você ter que ter um Instagram, seguidores. Inclusive, é um problema para vários atores porque começaram a pedir número de seguidores para fazer um teste. Isso é um absurdo, não deveria ser medida para fazer qualquer coisa. Como a gente vai empregar atores incríveis e desconhecidos? É inacreditável, mas é o mundo que a gente vive", disse.

"Não tenho nenhum preconceito e julgamento de quem faz, porque é natural. E faz bem! Eu acompanho atores que são amigos meus, que postam no Instagram, eles mantêm uma relação com os fãs muito legal. Mas eu não tenho isso em mim, eu sou muito hippie. Essa coisa da tecnologia, de tweetar, eu esqueço... É um jeito meu. Eu tenho vontade de botar um pouco mais de gerar comunicação com os fãs, mas como isso não é natural meu, não quero que seja uma coisa falsa", completou.

Alice Braga disse que faz o caminho inverso de outras pessoas quanto a internet. "Sempre fui mais reservada. Muito tímida, mas tinha um lado meu que eu ativava para me comunicar com as pessoas. Ao passo trabalhando mais, ganhando mais conhecimento... Tive um caminho inverso. Natural, com minha personalidade, de proteger os personagens. Senti que quanto menos a gente sabe sobre a vida pessoal do ator, mais você acredita em um filme, naquele universo. Mais você compra aquela pessoa", concluiu.