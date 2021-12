Gloria Groove é a vencedora do Show dos Famosos - reprodução da TV Globo

Publicado 26/12/2021 20:25

Rio - Gloria Groove é a campeã do 'Show dos Famosos', quadro do Domingão com Huck, da TV Globo, e ganhou um carro zero quilômetro. Ela homenageou Jennifer Lopez em sua apresentação e cantou o pot-porri “Jenny From The Block”, “Get Right” e “On The Floor”.

Em seu discurso, ela homenageou seus familiares. “Vou agradecer minha família e minha equipe que são a base disso aqui, nada como ter pessoas ao seu lado que acreditam no que você faz. Agradecer ao júri sabendo que vocês analisam e falam exatamente o que está acontecendo. Não sou o mesmo artista que entrei por aquela porta. Obrigada ao Show dos Famosos por me permitir mostrar que posso ser drag queen, drag king, sou a Gloria, sou o Daniel e posso ser quem eu quiser”, desabafou.

Gloria ganhou até um elogio de Boninho. “Você é uma mega artista, ia dar trabalho para qualquer um. A gente vê como você se constrói, se dedica. Você fez a cada espetáculo um grande show”, elogiou.

Na disputa pelo prêmio estava Vitor Kley, que interpretou Adele, Wanessa Camargo se apresentou como Britney Spears e Robson Nunes deu vida ao Wilson Simonal.