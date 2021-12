Mateus, da dupla com Jorge - reprodução do instagram

Publicado 26/12/2021 16:31

Rio - Mateus, da dupla com Jorge, foi diagnosticado com Covid-19 e está isolado em sua casa. Já o exame de seu parceiro deu 'inconclusivo' e ele segue em observação. A informação foi confirmada através de um comunicado publicado no Instagram dos dois, neste domingo. Com isso, algumas apresentações deles serão alteradas.

"Comunicamos que a dupla Jorge e Mateus, por meio de exames, foram diagnosticados com diferentes quadros virais. Jorge, com análise final de exame como ‘inconclusivo’, permaneceu em observação e afastamento. Mateus, que manifestou sintomas leves no dia 19 de dezembro, mantém o isolamento em sua casa desde a positivação do resultado de Covid-19”, dizia a nota.



O informe também comunica os shows que sofreram alterações. "Diante da situação, as duas próximas apresentações da dupla serão alteradas: O show no dia 27 de dezembro, em Florianópolis, foi adiado para 5 de janeiro de 2022, e o de 28 de dezembro em São Miguel do Gostoso (RN) foi cancelado, sem nova data definida. Ressaltamos a importância das vacinas contra as doenças virais. Esperamos que tudo e todos fiquem bem”.