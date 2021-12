Caetano Veloso - reprodução - internet

Caetano Velosoreprodução - internet

Publicado 26/12/2021 18:06

Rio - Caetano Veloso e sua empresária, Paula Lavigne foram diagnosticados com Covid-19. A informação foi confirmada pelo cantor através do Instagram, neste domingo. O músico recebeu as três doses da vacina contra a Covid-19. Já Paula receberia a dose de reforço nesta quarta-feira, quando se sentiu mal e decidiu fazer o teste do coronavírus.

"Depois de uma semana de resultados negativos para testes diários corretamente exigidos por produções de shows televisivos, Paulinha e eu testamos positivo para covid-19, na Bahia, aonde chegamos faz 5 dias. Estamos bem e atribuímos ao fato de estarmos vacinados. O importante é que quem pode deve fazer o teste. E sobretudo que todos se vacinem com as três doses. A pandemia não acabou e a nova variante é muito contagiosa. Inaceitável que o governo federal atrapalhe o programa aprovado pela ANVISA da vacinação de crianças. Que o Estado brasileiro se livre desse governo".