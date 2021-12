Luiza e Maurilio - Divulgação

Publicado 26/12/2021 17:36

"Na semana passada, nós participamos de um DVD em Goiânia. Quando chegamos ao camarim, o Maurílio já estava se queixando de que ele não estava se sentindo bem, mas achamos que era porque ele estava cansado. Gravamos quatro vezes para a música sair direito; nessa quarta vez, a gente estava fazendo foto e se despedindo. Quando eu olhei pra trás, o Maurílio estava caído. Ele recebeu os primeiros socorros ali, colocamos ele no carro e o levamos para o hospital", começou.

Em seguida, ela falou sobre as paradas cardíacas de Maurílio. “Ele tentou segurar a minha mão, mas tive que ficar do lado de fora. Quando eu saí de lá, decidi ligar para a mulher e a mãe dele, para que elas soubessem por mim. Enquanto eu ligava para elas, ele teve três paradas cardiorrespiratórias. Uma delas durou 38 minutos. Ele sumiu, morreu por 38 minutos e voltou. Maurílio já é um milagre”, acrescentou. “Os médicos estavam explicando pra mim que é tudo muito imprevisível. Tanto pode ser algo de um dia, uma semana, como pode ser algo que demore meses. Por isso, o Maurílio precisa de tempo”, continuou.

Ela ainda falou sobre a volta ao trabalho, já que Maurílio continua internado na UTI do Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), há onze dias. “Um dos médicos me instruiu a voltar (ao trabalho). Tem boletos para pagar. Temos uma equipe de 20 pessoas que precisa da gente. Já desmarcamos shows, e nossa equipe já ficou bem desamparada financeiramente. Tenho certeza que é o que ele quer também. Estou fazendo isso por nós dois”, destacou Luiza.

O cantor deu entrada Hospital Jardim América, em Goiânia, na noite de terça-feira, dia 14, após sofrer paradas cardíacas. Ele chegou ao local com dificuldades para respirar e fortes dores no peito. No momento do atendimento, Maurílio precisou ser reanimado. De acordo com o último boletim médico, o sertanejo segue em estado grave, mas de maneira estável, sedado e sob ventilação mecânica. "Paciente Maurílio Delmont Ribeiro, de 28 anos, segue entubado, sob ventilação mecânica, sedado, anticoagulação plena, mantendo hemodiálise com diurese presente e seguindo protocolo da neurocirurgia. Obs: não apresentou intercorrência nas últimas 24h", diz o comunicado.