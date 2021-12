Felipe Neto - Divulgação/ Felipe Neto

Publicado 26/12/2021 16:12

Rio - Felipe Neto, de 33 anos, começou o domingo entre os assuntos mais comentados do Twitter. O motivo são as postagens misteriosas que o influenciador realizou em seu perfil no Instagram. "Me perdoem. Vai ficar tudo bem. Um dia", escreveu ele, em publicação feita a partir do recurso stories.

Após isso, não demorou muito e admiradores começaram a estranhar o sumiço do youtuber nas redes sociais. Alguns até começaram a especular o motivo. "Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: ele tem depressão, encheu a cara com álcool e entrou em crise. Quem tem depressão normalmente fica ruim depois de beber. Ele provavelmente está bem, só tá em crise", escreveu um fã. "Se o Felipe e a Bruna Gomes terminaram, eu não acredito mais no amor", pontuou outra seguidora, especulando que o motivo da postagem misteriosa seja um suposto término do relacionamento do influenciador.

Após a repercussão do caso, as postagens misteriosas de Felipe Neto foram excluídas. Nem o influenciador, nem Bruna Gomes se posicionaram sobre a especulação de término até o momento. Os dois começaram a namorar há quatro anos. Em fevereiro de 2021 eles até celebraram o amor nas redes. "O que tenho pra falar pra ela, eu falo pra ela, então tem algo que vou falar pra vocês... A Bruna é a pessoa mais especial que conheci na vida. Ninguém, nem de longe, é preenchido por tanto amor, entrega e carinho quanto ela", escreveu Felipe.

"A Bruna é capaz de iluminar qualquer ambiente, até quando ela própria está se sentindo sem luz. Eu torço, do fundo do coração, para que vocês encontrem alguém especial como a Bruna ao longo de suas vidas. Nem digo isso como relacionamento, mas até mesmo como uma amizade. Ter uma Bruna na vida faz toda a diferença no mundo de uma pessoa. Seja como companheira, amiga, confidente, família... E eu dei a sorte de poder tê-la como tudo isso. Feliz 4 anos pra gente", completou ele. Confira reações coletadas no Twitter.

Felipe Neto, nós te amamos muito, viu? Fica bem pic.twitter.com/2svV0gv1Fp — Giovana Frees (@giovanafrees23) December 25, 2021

FELIPE NETO, apareça em nome de Jesus pfvr, meu coração n guenta esse tipo de coisa. — Biaa Silva (@biaasilva08) December 26, 2021

Felipe Neto sumiu, e eu tô assim: pic.twitter.com/djTcCdY23b — byalacracao (@lysgatona) December 26, 2021