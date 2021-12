Eder Militão e Karoline Lima - Reprodução

Eder Militão e Karoline LimaReprodução

Publicado 26/12/2021 15:26

Rio - Após anunciar que está grávida do jogador da seleção brasileira Éder Militão aos fãs, a influenciadora Karoline Lima compartilhou, na noite deste sábado, vídeo do exato momento em que revelou que ela e o amado seriam papais pela primeira vez. O registro deixou os seguidores da loura emocionados. "Eu contando pra ele a novidade", escreveu ela na legenda.

No vídeo, ela faz uma videochamada com o jogador e revela a grande notícia. "Amor, qual é o maior sonho da sua vida? Uma coisa que a gente conversou muito? Pois nós somos três vidinhas", disse ela no vídeo, levando Éder ao delírio.

Karoline já havia explicado que anunciar a gravidez no dia 25 de dezembro não foi à toa. "E já que natal é sinônimo de nascimento, de família, queremos contar que começamos a construir a nossa Sim, gente…Estamos grávidos! Esse neném é a realização do nosso sonho (depois contamos tudo), estamos muito felizes! É difícil enganar vocês, hein? Hahaha se preparem pra serem titios E ai, é menino ou menina?", escreveram os dois, que assumiram o relacionamento em julho deste ano, em publicação nesta sexta-feira.