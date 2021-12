Deborah Secco e Hugo Moura - Reprodução/Instagram

Deborah Secco e Hugo Moura

Publicado 26/12/2021 13:57

Rio - Deborah Secco, 42 anos, abriu o jogo sobre a relação com o marido, Hugo Moura, em uma entrevista. A atriz, contou que o isolamento ajudou na aproximação com o companheiro e a que o casamento está no melhor momento. Os dois são pais de Maria Flor, de 6 anos.

"Ouvi diversas pessoas dizendo que tiveram crises no casamento, mas para mim foi o oposto. Minha relação nunca deu tão certo, nunca fui tão apaixonada pelo meu marido e nunca tive tanta certeza que é com ele que eu quero acordar e dormir todos os dias", disse a atriz em entrevista à revista Marie Clair.

Às vezes damos muita importância para o trabalho e coisas simples, como almoçar junto da sua filha e do seu marido, estando genuinamente presente, ficavam distantes", completou ela.