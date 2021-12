Marieta Severo - Reprodução

Rio - Marieta Severo, 75 anos, relembrou dificuldades vividas durante o período da ditadura militar, em uma participação no "Altas Horas", neste sábado (25). Na época, a atriz que era casada com Chico Buarque, decidiu mudar de país por conta de ameaças recebidas por conta do AI-5.

"Eu tinha acabado de fazer Roda Vida, aqui no Rio de Janeiro. Logo depois, quando ele foi para São Paulo, eu não pude ir e estava grávida, então, o que aconteceu foi isso. Nós saímos do Brasil em janeiro de 1969 para ficar 20 dias e voltar, mas aí teve toda aquela história, o Caetano foi preso, Gil foi preso, a gente recebia muito recado que se Chico voltasse ele ia ser preso", disse a atriz.

Marieta, que ficou afastada da TV por dez anos, revelou o motivo da pausa. "Isso foi há muito tempo, era na época da ditadura, essa época terrível que a gente espera que não volte nada semelhante. Existia uma censura e uma impossibilidade de Chico se apresentar na televisão. Achava que não era justo eu me apresentar com ele sendo censurado", iniciou ela.

"Foi por isso só. Porque eu comecei na televisão. Aliás, no mesmo ano, há milênios atrás, eu estreei no teatro, no cinema e na televisão. Então, eu fiquei uns 10 anos sem fazer televisão e o motivo foi esse, não foi nenhuma opção profissional de querer fazer mais teatro ou televisão, eu gosto muito dos três e muitas vezes eu fiz os três ao mesmo tempo. Mas foi esse o motivo de eu ter deixado de fazer televisão", completou.