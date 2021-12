Cantora arrancou suspiros dos fãs - Reprodução

Publicado 26/12/2021 12:29

Rio - Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, publicou um texto sobre superação neste domingo. Na última sexta-feira, a cantora, de 32 anos, disse que teria sido traída pelo agora ex-namorado Fernando Zor. Desabafo da cantora vem após suposto affair do cantor ter se pronunciado e dito que "ele estava soltinho".

"A vida nos traz grandes desafios e aprendizados e tudo isso tem transformado minha vida num grande processo evolutivo. Resolvi aceitar a dualidade do ser humano porque todos nós acertamos e erramos e reconheço que em 2021 tive muitos desafios e eu acredito que tudo que aconteceu me trouxe força e superação. Com tudo isso, eu escolho transcender essas adversidades em poderes para fazer de 2022 o melhor ano de minha vida", escreveu ela.

A cantora ainda citou um trecho da autora brasileira Cora Coralina: "Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça".

Entenda a história

Na noite desta sexta-feira (24), véspera de Natal, Maiara, da dupla com Maraisa, usou as redes sociais para desabafar sobre uma traição que teria sofrido do cantor sertanejo Fernando Zor , durante um show que ele fez na quinta-feira (23), em Guarapuava, no Paraná. "Boa noite pra você que ganhou um par de chifre no Natal. Era tudo o que eu precisava pra encerrar o ano com chave de ouro", escreveu ela.

A declaração ocorreu após Fernando Zor posar com a massoterapeuta Francieli em um bar após um show com Sorocaba na cidade paranaense. O sertanejo nega que tenha traído a cantora. Segundo ele, que foi bloqueado pela amada no WhatsApp e nas redes sociais, a crise no relacionamento começou após ele responder com um emoji de "coração" uma mensagem de "eu te amo" da artista.