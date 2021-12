Maiara expõe traição de Fernando Zor nas redes sociais - Reprodução

Publicado 25/12/2021 08:38

Rio - Na noite desta sexta-feira (24), véspera de Natal, Maiara, da dupla com Maraisa, veio às redes sociais para desabafar sobre uma traição que teria sofrido do cantor sertanejo Fernando Zor, durante um show que ele fez na quinta-feira (23), no Paraná. A irmã de Maraisa foi a responsável pela acusação, nas redes sociais.

Em uma sequencia de stories no Instagram, Mariara escreveu: "Boa noite pra você que ganhou um par de chifre no Natal. Era tudo o que eu precisava pra encerrar o ano com chave de ouro. Marilia Mendonça, eu deveria ter te escutado. Responsabilidade zero! Nunca é tarde né, gente".

Em conversa com a colunista do Em Off, Fábia Oliveira, Maiara desabafou: ““Fernando me traiu depois de tudo o que eu passei esse ano”. A cantora ainda agradeceu pelo livramento, por começar o ano de 2022 livre para um novo amor.