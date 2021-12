Larissa Manoela posa na Disney e brinca: 'Dessa vez o único boy é Mickey'

Rio - Larissa Manoela é do tipo que tira sarro de si mesma. A atriz, que curte os últimos dias do ano na Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, brincou que desta vez está no local solteira. É que a nova estrela da TV Globo tem fama de levar todos os namorados para o parque de diversões.

fotogaleria

"Estou na Disney e dessa vez o único boy é o grande amor da minha vida: Mickey!", brincou ela, que completou. "Vim pra Orlando com as minhas amigas Bruna Tatar, Amanda de Godoi e Amanda Orestes viver uma experiência incrível em comemoração aos 50 anos da Disney. O final do ano sendo fechado com chave de ouro sim! Obrigada dream team por esse momento maravilhoso, amando cada instante", escreveu ela.

Em outubro deste ano, Larissa foi clicada aos beijos com o ator André Luiz Frambach. O último namoro assumido da atriz foi com Leo Cidade, que chegou ao fim em fevereiro. Antes dele, ela se relacionou com Thomaz Costa, João Guilherme e Matheus Chequer.

Relatar erro