Gabriela Versiani fala sobre a doença do namorado - reprodução do instagram

Publicado 24/12/2021 14:52 | Atualizado 24/12/2021 14:56

Rio - Gabriela Versiani falou sobre o diagnóstico de Covid-19 do namorado, Kevinho, e do pai dele , através do Instagram Stories, nesta sexta-feira. A digital influencer ainda contou que testou negativo para a doença.

"Como viram, ele e o pai foram diagnosticados com Covid-19. Seguida da confirmação, realizei o exame que resultou em negativo. Mesmo assim, por ter tido contato direto com eles, estou seguindo todo o protocolo de isolamento social e cuidados comigo e com o próximo", começou Gabriela.

A nova empreendedora do pedaço ainda contou não vai mais comemorar o Natal, em Minas Gerais, com a família. "Mesmo com o exame negativo eu jamais arriscaria colocar a vida das pessoas que amo em risco. Acredito que a prevenção sempre seja o melor caminho. Tenho muita fé e creio que tudo tem um propósito, estarei conectada com as pessoas que amo através do coração. Agradeço todas as mensagens de carinho e preocupação, peço para que continuem em oração. E, por favor, se vacinem", pediu a jovem.