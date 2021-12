Kevinho - Reprodução Internet

Publicado 24/12/2021 09:21

Rio - Kevinho, 23 anos, foi diagnosticado com covid-19. Nesta sexta-feira (23), o cantor se pronunciou pelo seu Instagram e confirmou a informação. Além dele, seu pai também testou positivo para doença, eles passaram por exames no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo e seguem em isolamento.

"Informamos que o cantor Kevinho apresentou no último dia 19/12/21 quadro clínico com fortes dores de cabeça. Após realizar exames RT PCR no Hospital Sírio-Libanês, no dia 21/12 foi confirmado diagnóstico de COVID-19. Hoje pela manhã, realizou exames laboratoriais no hospital e todos normais", diz o comunicado emitido por sua assessoria.

O pai do funkeiro está sendo observado com mais cautela, por conta da idade e por ser fumante. "Ele já tem uma certa idade, é fumante há mais de 35 anos. Isso preocupou bastante a gente. Estamos sendo acompanhados pelo doutor Davi Uip", iniciou ele.

A cantor também agradeceu a preocupação dos fãs e relatou estar bem. Sua mãe e a namorada, Gabriela Versiane, testaram negativo. "Por enquanto, minha mãe está negativa, graças a Deus. A Gabi também", completou.