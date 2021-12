Manu Gavassi se pronuncia sobre polêmica entre Tiago Leifert e Ícaro Silva - reprodução do instagram

Publicado 23/12/2021 18:06

Rio - Manu Gavassi usou o Instagram Stories, nesta quinta-feira, para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo Tiago Leifert e Ícaro Silva. É que a ex-BBB curtiu uma publicação do ator se defendendo das críticas do apresentador. Depois disso, o jornalista deixou de seguir a cantora em sua rede social.

"Eu amo o BBB. Sempre deixei claro esse amor e gratidão. Amo o Ícaro. Ele participou do mais grandioso projeto da minha vida que foi meu álbum visual. Amo o Tiago. Já tivemos conversas incríveis de admiração e respeito e nenhum unfollow vai me fazer amar menos porque não é assim que eu funciono. Odeio linchamentos virtuais (por qualquer coisa que não seja um crime)", começou Manu em seu desabafo.

Ela também explicou porque curtiu o posicionamento de Ícaro. "Quando eu curto um post de um amigo querido que percebeu que se posicionou de uma maneira um tanto quanto exagerada a respeito de um programa de TV mas que se dá o tempo de explicar de onde vem essa frustração e contar um pouco de sua trajetória, sua vivência, suas dores, eu sempre vou mandar amor".

Em seguida, Manu admitiu que ainda gosta de Tiago, mesmo após o unfollow dele. "Isso não diminui meu carinho nem ao BBB e nem ao Tiago. E quando um simples like faz meu nome estar nessa briga midiática que foi tirada de proporção, eu lembro porque é tão mais fácil pra mim me esconder das redes sociais e ficar no meu cantinho".

Por fim, a cantora lamentou o fato de assuntos mais graves, como racismo, não ganharem tanta repercussão na mídia. "Me entristece porque não vejo essa comoção para opiniões misóginas, racistas, homofóbicas ou qualquer outra pauta que realmente vá ferir pessoas. Não vejo essa comoção para nenhuma notícia do bom trabalho que tanto o Ícaro quanto o Tiago, eu, Thelminha, Babu, Grazi e toda a classe artística fazemos. As coisas estão muito fora de proporção".