Sasha e Bruna Marquezine se divertem na Disneyreprodução do Instagram

Publicado 23/12/2021 17:41

Rio - Sasha Meneghel e Bruna Marquezine estão curtindo o fim de ano em grande estilo. As duas estão na Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, a filha de Xuxa Meneghel publicou uma sequência de fotos da viagem no Instagram. Nas imagens, a modelo aparece em clima de romance com o marido, o cantor João Figueiredo, e também em momentos de descontração com a família da atriz.

"Onde os sonhos se tornam realidade", escreveu a jovem. Nos comentários, Bruna se declarou para a amiga de infância: "Te amo MUITO! Amo vocês! Ai, eu tô tão feliz!". Os internautas também reagiram a publicação. "Que lindas, vocês com suas famílias juntas", opinou um. "Como amo ver você com a Bruna!", disse outro. "Que lindas", frisou um terceiro.