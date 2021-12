A cantora Maeta assustou os fãs ao mostrar vídeo de momento em que é atacada por cobra - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2021 15:55 | Atualizado 23/12/2021 15:57

Rio - A cantora Maeta, de 21 anos, foi mordida na região do queixo por uma cobra na última terça-feira (21). À situação, a artista estava gravando um videoclipe. Na cena em questão, ela estava deitada no chão enquanto algumas serpentes circulavam pelo seu corpo, todavia, inesperadamente, um dos répteis a atacou. "O que eu tenho que passar para fazer clipes para vocês", brincou a cantora, que compartilhou o episódio em seu perfil no Instagram.

Na mesma rede social, Maeta explicou que nenhuma das cobras que estavam no vídeo eram venenosas, por isso, não houveram grandes problemas após a mordida. Além disso, o ferimento causado pelo ataque não era grave. A cantora norte-americana está se destacando no underground pop. Ao longo de sua carreira, ela já colaborou com artistas como Kaytranada e Skrillex.

Recentemente, ela lançou seu primeiro EP. Batizado de "Habits", o primeiro single de trabalho foi "Teen Scene feat. Buddy", que atualmente tem 7.075.360 streams no Spotify. Graças ao sucesso, ela assinou com a Roc Nation, gravadora de Jay-Z.

