Mayara Araújo e Thiago Paiva estão se conhecendo melhordivulgação

Publicado 23/12/2021 14:45

Rio - Após fazer uma participação no clipe da música 'Apertadin', do Vou Zuar, a bailarina do Faustão, Mayara Araújo e o vocalista do grupo, Thiago Paiva, estão se conhecendo melhor. Os dois dizem que são apenas bons amigos, porém pessoas próximas ao casal afirmam que eles não se desgrudam e, inclusive, ela já acompanha o cantor nos shows.

O grupo, aliás, faz parte do casting da mesma produtora de grandes artistas como Dilsinho, Matheus Fernandes, Mumuzinho e Menos é Mais. Há quem diga que os empresários estão investindo alto na carreira deles.

Campeã do Dança dos Famosos 2019 ao lado de Kaysar Dadour - que chegou a ser apontado como seu namorado na época -, a moça ficou mesmo famosa após dançar com Nicolas Prattes e tascar um beijão no final de uma das coreografias.