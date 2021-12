Camilla Camargo - Reprodução

Publicado 23/12/2021 12:41

Rio - Camilla Camargo, 36 anos, foi sincera ao falar sobre maternidade. A atriz, é mãe de Joaquim e Julia, fruto do relacionamento com o produtor Leandro Lessa. Ela relata que as pessoas possuem uma visão extremamente romantizada do que é ser mãe e que a cobrança de suprir determinas expectativas exigidas pela sociedade é grande.

"Como se não apenas nós tivéssemos que aparentar uma perfeição mas também deveríamos ver a maternidade como perfeita, ou era jogada uma sensação de culpa na mulher, como se existisse uma ingratidão, é surreal e injusto", disse ela em entrevista à revista Vogue.

"Eu amo ser mãe, sou muito feliz com meus dois pequenos, e nem por isso finjo que não existem percalços no dia a dia, e se existem pra mim, que tenho consciência da minha posição de privilégio, imagine a tantas outras mães brasileiras. Aliás, eu diria que a maternidade está longe de ser perfeita e talvez isso seja das coisas mais bonitas dela, pois independente disso, existe muita felicidade e amor nessa entrega em prol dos nossos filhos e das nossas escolhas diárias. A maternidade perfeita não existe", completou Camilla.

A filha de Zezé Di Camargo, ainda disse que aprendeu muito com os dois filhos. "Aprendi a viver um amor incondicional, combustível para a gente sempre acreditar, ter esperança e querer ver uma mudança real no mundo. Aprendi e aprendo diariamente com meus filhos, e educar sem dúvida é o maior e mais difícil aprendizado e estou aprendendo isso sempre com eles e por eles", falou a atriz.