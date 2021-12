Na Coreia do Sul, Alok posa com Park Hae-soo, de 'Round 6' - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2021 11:56 | Atualizado 23/12/2021 11:56

Rio - Alok levou os fãs à loucura, nesta quinta-feira (23), ao compartilhar as fotos do encontro que teve com o ator Hae-soo Park, conhecido como um dos protagonistas de 'Round 6', série sul-coreana da Netflix que quebrou recordes mundiais em 2021.

Em seu Instagram, Alok publicou uma sequência de cliques em que surge em clima divertido com Hae-soo. "Putz... Peguei o guarda-chuva. Deu ruim", brincou, se referindo a uma das cenas de tensão de 'Round 6', produção também conhecida como 'Squid Game'. O produtor musical ainda aproveitou para enviar um recado para o ator: "Foi um prazer enorme te conhecer! Obrigado pelo seu tempo e também por ter sido tão gentil!", escreveu. Em seu Instagram, Alok publicou uma sequência de cliques em que surge em clima divertido com Hae-soo. "Putz... Peguei o guarda-chuva. Deu ruim", brincou, se referindo a uma das cenas de tensão de 'Round 6', produção também conhecida como 'Squid Game'. O produtor musical ainda aproveitou para enviar um recado para o ator: "Foi um prazer enorme te conhecer! Obrigado pelo seu tempo e também por ter sido tão gentil!", escreveu.

O DJ teve a oportunidade de conhecer o ator durante sua visita à Coreia do Sul, onde se apresentou na final do reality show 'The King of Poong-Ryu', da emissora JTBC. Alok ainda foi entrevistado, em inglês, durante o programa e contou como conheceu o K-pop, gênero que explodiu mundialmente através de grupos como BTS, Blackpink, Super Junior e Girls Generation.

“O primeiro contato que tive com a Coreia do Sul foi com ‘Gangnam Style’ do Psy que fez um sucesso gigante no Brasil. E depois com o K-pop crescendo pelo mundo e fui me interessando cada vez mais por esse movimento. Vi vocês na internet e fiquei impressionado com essa mistura de fazer músicas tradicionais do país com uma sonoridade moderna”, afirmou.

O artista também divulgou algumas fotos do evento em seu perfil no Instagram e brincou com os fãs: "Já sou quase um artista K-Pop, agora só falta aprender a cantar, dançar, atuar, e falar coreano. Em breve novidades!", anunciou.

