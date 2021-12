Tiago Leifert - Reprodução

Publicado 23/12/2021

Mas, de acordo com outros ex-participantes, Tiago já tinha parado de seguir outros ex-BBBs nas redes sociais. Pelo Twitter, Danrley Ferreira abriu o jogo. "Já não me seguia desde 2019", contou. Lumena também disse que o mesmo aconteceu com ela. "Ele não me segue também, acho que sou a única da última edição que não tem o follow dele...", escreveu a DJ.

Vale lembrar que nesta quarta-feira, Thelminha questionou o motivo de Tiago só parar de seguir os ex-BBBs que apontam racismo em situações, mas não tem o mesmo comportamento com ex-participantes acusados de racismo, de homofobia e assédio sexual.