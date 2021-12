Faustão anunciou saída da Globo e ida para a Band este ano - Reprodução

Publicado 22/12/2021 17:57

Rio - Além de Ícaro Silva, outros famosos já criticaram o 'Big Brother Brasil'. Entre eles estão Faustão e Boni, que é pai de Boninho, diretor de entretenimento da TV Globo.

fotogaleria

Em 2017, Faustão detonou o programa após uma apresentação de Ícaro Silva no 'Show dos Famosos'. Na ocasião, o ator fez uma imitação de Ney Matogrosso. Claudia Raia elogiou a apresentação. Em seguida, o apresentador soltou o verbo. "A ascensão social e econômica do Brasil é através da p*rra do 'Big Brother', através de concurso de reality show, então estudar e trabalhar ninguém quer".

No Twitter, os internautas relembraram o momento e voltaram a criticar Tiago Leifert. Os usuários da rede social disseram que, na época, ele já era apresentador do Big Brother Brasil, mas não rebateu o comentário de Faustão.

Leandro, pq quando o Faustão falou o mesmo que o Ícaro, o Leifert ficou pianinho? pic.twitter.com/N7iWp9Lhqg — Greg (@rolimgreg) December 22, 2021

Faustão, em 2017, durante seu programa na Globo: “A ascensão social e econômica no Brasil é através da PORRA do BBB, da PORRA de um reality show, essa PORRA. Então, estudar e trabalhar, ninguém quer”.



Engraçado, Leifert já era o apresentador e não fez post como fez para o Ícaro. — Haddad Debochado (@HaddadDebochado) December 21, 2021

Dois anos antes, em entrevista à Veja, Boni afirmou que o programa é uma 'coisa de extrema pobreza'. "Eu não vou dizer para você que aquilo me irrite, mas eu sinto que é uma coisa de extrema pobreza. Entendo que dá audiência, entendo que vende....", afirmou.

Boni ainda deixou claro que não era uma crítica ao trabalho de seu filho, Boninho. "A minha colocação em relação ao Big Brother é pessoal. Primeiro, vamos dizer assim: o Boninho faz o melhor Big Brother que eu conheço no mundo inteiro, e eu conheço vários. Ele se preocupa muito com essa parte comportamental, em encontrar pessoas interessantes e tudo isso. Mas eu, pessoalmente, prefiro um texto do Dostoiévski, do Dias Gomes, do Machado de Assis, do Jorge Amado, no lugar do texto daqueles caras que estão lá falando as bobagens que eles estão falando".