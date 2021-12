Gretchen e o esposo, Esdras de Souza - Reprodução/Instagram

Gretchen e o esposo, Esdras de SouzaReprodução/Instagram

Publicado 22/12/2021 15:56

Rio - Gretchen elevou a temperatura das redes sociais, nesta quarta-feira (22), ao publicar uma sequência de fotos tiradas ao lado do esposo, Esdras de Souza, em praia de Salinópolis, no Pará. No seu primeiro dia de férias, a cantora de 62 anos exibiu o físico sarado ao posar com um bíquini de fita para a foto em que dá um beijão no marido.

fotogaleria

“Começando nossas férias no melhor lugar: Salinópolis. Céu lindo. Sol aconchegante. E a melhor companhia”, declarou a rainha do rebolado, se referindo ao amado, com quem selou a união em setembro do ano passado. A artista ainda revelou que conheceu o local paradisíaco com sua irmã, a também cantora Sula Miranda, que foi quem fotografou o casal.

Nos comentários, fãs encheram o casal de elogios: "Perfeitos", escreveu um seguidor. "É lindo ver vocês juntos e felizes", declarou outra internauta. "Eita casal maravilhoso”, disparou outro admirador.

Confira a publicação: