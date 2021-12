Zé Neto, da dupla com Cristiano - reprodução do instagram

Publicado 22/12/2021 21:48 | Atualizado 22/12/2021 21:48

Rio - Zé Neto, da dupla com Cristiano, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 22, para esclarecer sobre o estado de saúde dele. Após ser diagnosticado com covid-19 e tratado, o cantor descobriu uma doença no pulmão. Mesmo sem dar detalhes do diagnóstico, o artista afirma que o problema ocorre também por causa do consumo de cigarro eletrônico.