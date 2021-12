Marina Ruy Barbosa - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2021

"Agora fui envolvida em uma polêmica à toa! Mas vamos lá... Não suporto confusão e briga. Parem de colocar as pessoas de um lado ou de outro nessa história. Não é uma competição e ninguém precisa odiar o Tiago parta gostar do Ícaro, nem odiar o Ícaro para gostar do Tiago. Parem", começou a atriz.

Em seguida, Marina falou sobre sua relação com Tiago e Ícaro. "Eu amo o Tiago. Acho ele uma das pessoas mais legais, reais e generosas desse meio artístico. Fora que sou fã do trabalho dele desde bem antes do BBB. Conheço o Ícaro também desde que eu era criança. Até TV Globinho já apresentamos juntos e também tenho um carinho, admiração e respeito enorme por ele. Fora o ator gigante que ele é".

Por fim, ela ressaltou que todos podem ter opinião. No entanto, não tem o direito de ferir outra pessoa. "O que eu acredito é que a gente pode ter opinião sobre tudo, mas tem que tomar cuidado pra não machucar e ferir outras pessoas e quem está ao nosso redor. Por outro lado, acho que todo mundo está aprendendo a lidar constantemente com a loucura que é esse mundo de rede social, seus efeitos e consequências. Já absorvi que vou ser cancelada todos os dias... Então, o que vier é lucro. Da próxima vez tomo mais e mais cuidado com esse negócio de curtida, Às vezes toma proporção e vai para um caminho que a gente não imagina."