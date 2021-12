Ícaro Silva e Tiago Leifert - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2021

Rio - Depois de criticar o 'Big Brother Brasil' ser atacado por Tiago Leifert e diversos outros famosos, Ícaro Silva decidiu rebater o ex-apresentador do reality pelas redes sociais. Em um longo texto, o ator falou sobre o fato de Tiago ter se incomodado com seu posicionamento, mas não ter se manifestado em diversas outras situações polêmicas do reality, como casos de racismo.

Além disso, Ícaro também pontuou o privilégio de Tiago em falar sobre o trabalho, sendo que o apresentador é filho de um ex-diretor famoso da Globo, dando a entender que o cargo do jornalista na emissora tinha a ver com o alto grau de influência de seu pai.

"Oi, Tiago!! Li sua cartinha e fiquei positivamente tocado pela contemplação do teu tempo. Imagino que para ter escrito um textão desse (o que não ocorreu nos casos de racismo, intolerância religiosa, misoginia, homofobia e abuso sexual no programa que você apresentava) é porque de fato te atravessei, o que sinceramente me envaidece como artista. Impressionante como tem coisa que passa e outras que interrompem nosso sossego, né?



Minha vaidade esmaece um pouco, no entanto, quando vejo que sua réplica é baseada no fetiche monetário dos meninos comuns. Eu conheci muitos garotos na minha vida que pautavam suas opiniões na lógica sistemática do dinheiro. Garotos sem nada especial. Nem talento, nem beleza, nem nada, mas que tinham a aparência e a submissão adequadas, além de um parente no lugar certo, sabe? Acho que você sabe.



Vamos então aos pontos da sua carta?



Primeiro: eu nunca falei de realities, no plural. Amo e consumo vários deles, então aprofunde sua interpretação de texto para não generalizar a minha opinião. Segundo: 'ser adulto' e artista no meio midiático é justamente estar a par das deficiências culturais do país e contribuir de alguma forma para sana-las. Se trabalho na emissora de onde você saiu é porque esta é tão plural quanto o Estado brasileiro e abriga (me impressiona que você não tenha percebido) de certa forma, tanto quem está no corre, quanto quem nasceu com o sobrenome 'correto'.



E o terceiro e mais importante ponto a ser treplicado em sua cartinha: possivelmente você nunca vai entender isso, mas para uma pessoa preta e queer estar em destaque, contratada ou empregada, ela precisa realmente ser EXCELENTE. Então não tem como você estar pagando meu salário, Tiago. Não fossem meu talento, minha história, minha trajetória, uma luta filhadaput* diária e essa cara bonita, eu acho que nem estaria vivo.



É minha entrega que paga meu salário. Imagino que sapatênis sejam confortáveis, mas eu literalmente tive que colocar salto alto, collant, peruca e perfomar como a maior diva do entretenimento na história para que o país COMEÇASSE a olhar para mim. E isso porque eu já tinha 22 anos de carreira na época. É que meu pai é funcionário público, sabe? Acho que não sabe.



No geral, soube que você está lidando com questões pessoais. Desejo luz e proteção na tua vida, de verdade, e acho que seria prudente focar aí a 'interrupção ao seu sossego'. Vai firme e feliz ano novo. Atenciosamente, Ícaro", escreveu o ator, que na postagem, completou com uma legenda em que pedia desculpas à família.

"Oi Brasilzão, bom dia!! Aproveito aqui minha resposta à cartinha de @tiagoleifert pra falar com todos vocês:Primeira coisa: obrigado pelas mensagens amorosas de apoio! A retórica do ódio não é nova nesse país e nos últimos anos a gente tem visto do que a polarização é capaz, por isso não me choca o esgoto que flui da discordância alheia. Muito obrigado pelo cuidado



Coisas importantes a serem ditas: Eu respeito profundamente a trajetória de quem esteve em reality shows e soube daí se impulsionar na direção dos seus sonhos. Por mais que eu não seja um entusiasta do entretenimento que os realities desse tipo proporcionam, não tenho nem a capacidade moral de questionar quem, pelos próprios motivos, embarca nessa proposta. Eu já participei de 3 reality shows e um deles, o show dos famosos (entretenimento de altíssima qualidade), foi decisivo para a minha carreira.



Se 'jogos vorazes' ou 'round 6', por exemplo, fossem produtos de entretenimento da vida real e eu dissesse que ambos são um matadouro asqueroso e sub humano eu jamais estaria atacando Katniss Everdeen ou Seong Gi Hun, porque cada um tem seus motivos para estar numa corrida por dinheiro/status.

Minha opinião, expressa, confesso, com certa raiva diz respeito à cultura da exposição e exploração humanas ao extremo da qual sobrevivem os realities de confinamento, mas muito também à baixeza moral da “imprensa” de fofoca, que insiste em usar o meu nome para propagar fake news. De uma forma ou de outra, meu objetivo foi alcançado: desmentir os rumores de que eu estaria no 'BBB'.

No início do ano eu tenho projetos lindos e especiais que em breve vou dividir com vocês e não quero ser vitima da especulação parasitária desse tipo de veículo, embora haja público para consumi-los.

Fui dramático e intenso na minha forma de me expressar e por isso peço desculpas à minha mãe, irmã e aos meus amigos que ficaram extremamente preocupados com a enxurrada de ódio das redes sociais.

Concluo agradecendo profundamente aos meus amigos 'ex-bbbs' que me ligaram ou mandaram mensagens de apoio e entendimento. Só quem vive o 'show business', sabe. Beijo!!", escreveu.

