Pocah surge abalada e faz desabafo sobre crises de ansiedadeReprodução/Instagram

Publicado 22/12/2021 13:00

Rio - Pocah deixou seus fãs preocupados, nesta quarta-feira (22), ao compartilhar um desabafo sobre as crises de ansiedade que enfrenta. A cantora publicou uma foto em que aparece visivelmente abalada e revelou ter sofrido um episódio algumas horas antes da festa do pijama realizada por Virgínia Fonseca, abrindo o jogo sobre o que acontece nos bastidores da vida de famosa.

"Quem me vê sorrindo não vê as crises de ansiedade diárias que eu enfrento... Mas é sobre nunca desistir! Tive uma noite incrível mas o aperto no coração sempre tenta me desestabilizar. Que Deus me dê forças porque eu não vou deixar de lutar pra ser feliz! Precisava desabafar", escreveu em publicação no Twitter.

A ex-BBB continuou o desabafo explicando a momento em que tirou a foto: "Eu estava tendo uma crise que me sufocava.. Que parecia não ter fim! Horas depois, eu fiquei bem, aproveitei a festa e eu até pensei que não voltaria a ficar mal mais. Agora, me pego deitada com a sensação de 'dor no peito', uma vontade de gritar", confessou.

Em seguida, a cantora de 27 anos mostrou gratidão pela vida que tem e garantiu que não é uma pessoa infeliz, apesar de sofrer com a ansiedade: "Tenho uma família linda, tenho amigos e fãs do meu lado, sou realizada na minha área profissional, tenho Deus no meu coração, mas não consigo controlar 100% a minha mente.. Não sou infeliz, só tenho ansiedade! Não queria ter isso e também não desejo pra ninguém nesse mundo", declarou a ex-participante do "BBB21".

"Não quero que ninguém tenha pena de mim, isso é só um relato! Sei que muita gente passa por isso. E você não precisa passar por isso sozinho(a)! Deus está cuidando de tudo! Priorize sua saúde mental e procure um profissional da área pra te ajudar a lidar com isso", encerrou Pocah.

Após compartilhar o relato, a artista recebeu o apoio de fãs e amigos, como Gil do Vigor, que também dividiu sua experiência com a ansiedade: "Oh amiga! Fica firme. Eu tive algumas crises durante o período no PhD e só Deus sabe o que passei e o pior é que relutamos em compartilhar porque queremos passar a imagem de fortes. Mas saiba que estamos juntos com você! Eu te amo viu? Qualquer coisa me ligue", escreveu o influenciador.

Confira:

Na hora q tirei essa foto hj mais cedo eu estava tendo uma crise q me sufocava.. que parecia não ter fim! Horas depois eu fiquei bem, aproveitei a festa e eu até pensei q não voltaria a ficar mal mais. agora me pego deitada com a sensação de “dor no peito” uma vontade de gritar pic.twitter.com/8j85DIf9FS — POCAH (@Pocah) December 22, 2021