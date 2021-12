Vitão e Luísa Sonza - Reprodução

Vitão e Luísa SonzaReprodução

Publicado 22/12/2021 08:57

Rio - Na madrugada desta quarta-feira, Luísa Sonza e Vitão se encontraram publicamente pela primeira vez após o término. O ex-casal, que anunciou a separação em agosto chegou a protagonizar uma cena bem fofa durante a festa da influenciadora Virginia Fonseca.

fotogaleria

Atração convidada para cantar na celebração, Sonza subiu ao palco e, ao cantar as músicas que tem em parceria com Vitão, a cantora foi acompanhada pelo ex. O momento 'maduro' dos cantores repercutiu nas redes sociais e a boa relação entre eles já foi suficiente para que os fãs se empolgassem com a volta.

Confira:

MATURIDADE! A Luisa Sonza cantou a música que ela tem com o Vitão na festa da Virgínia e ele cantou junto da plateia pic.twitter.com/Pqzu1ccC5m — BABALIZANDO-A Fazenda (@babalizand0) December 22, 2021

tirou ela do penhasco e colocou no lugar de MULHER DO ANO



pra quem não sabe, “mulher do ano” foi escrita pelo vitão em homenagem para luísa sonza



virgínia | melody pic.twitter.com/CMcmjQsPna — ⌁͏ giovanna vai ver a day (@jaileydefense) December 22, 2021

a cara da luisa sonza e do vitão enquanto ela canta flores no palco e ele da plateia, tão fofos! pic.twitter.com/RbUXl1ptb5 — clara (@_cmmendess) December 22, 2021

Eu amo a maturidade da Braba, a Luísa Sonza foi cantar na festa da Virginia e o Vitão estava na festa! E ela cantou Flores e Bomba Relógio! pic.twitter.com/hT5b30ylSn — amigo da marina sena (@VENCELAUGABRIEL) December 22, 2021