Tiago Leifert Reprodução

Publicado 21/12/2021 21:41 | Atualizado 21/12/2021 21:59

Alguns usuários do Instagram concordaram com o posicionamento de Leifert. "Parabéns pelo seu trabalho, sua história e sua postura. Brabo", comentou Alex Escobar. "E é sobre isso… Sábio sempre! Muito orgulho e admiração do profissional e ser humano que você é", afirmou Sarah Andrade. Os internautas também opinaram. "Elegante e cirúrgico no comentário!", disse um. "Você não fala, você dá aula!", comentou outro.

No entanto, teve quem não concordasse com o apresentador. "Esse papo de ‘eu pago seu salário’ em 2021 Tiago Leifert? Você é muito errado", escreveu Pedro Tourinho no Twitter. "Tiago leifert não é dono da globo, ele não paga salário do Ícaro. Ícaro recebeu salário porque trabalhou como ator mesmo", destacou a youtuber Rebecca Gaia na mesma rede social. Os internautas também soltaram o verbo. "Tiago Leifert tentando dar lição de humildade e soltando texto arrogante pra caramba e mandando um “agradeça a nós por seu salário e espero que seja demitido” (óbvio qur isso entre linhas). Desde que o mundo é mundo tem gente que critica o BBB. Não tô tentando a reação desproporcional", opinou um.

Esse papo de ‘eu pago seu salário’ em 2021 Tiago Leifert? Pqp. Você é muito errado. — PEDRO TOURINHO (@PedroTourinho) December 21, 2021

gente



tiago leifert não é dono da globo, ele não paga salário do ícaro



ícaro recebeu salário pq trabalhou como ator mesmo



pela atenção,

obrigada — Rebecca Gaia (@rbcgaia) December 22, 2021