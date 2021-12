Boninho - reprodução do instagram

Rio - Boninho causou furor em sua rede social ao falar sobre os bastidores do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, que estreia dia 17 de janeiro. No vídeo, publicado nesta terça-feira no Instagram, o diretor da atração confirmou que o elenco do reality está quase fechado.

"Tenho tanta coisa para contar para vocês. Parte da galera [dos participantes] já está praticamente confirmada, mas se eu for contar tudo agora perde a graça para o dia 17", disse o Big Boss, que ainda deu um spoiler sobre uma parede da casa, que tinha revestimentos azuis

Na legenda do vídeo, ele escreveu: "E vamos de caquinhos mas sempre mostrando um pouquinho, afinal falta muito tempo ainda pra começar… Será?", quis saber.