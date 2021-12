Mel Maia vaza nude de Drico Alves - reprodução

Publicado 21/12/2021 17:14 | Atualizado 21/12/2021 17:16

Rio - Mel Maia acabou mostrando, sem querer, um nude do amigo Drico Alves em um vídeo publicado no Instagram Stories. Nas imagens, a atriz aparecia brincando com os amigos em frente a um espelho do banheiro. Em seguida, ela mostrou Drico fazendo xixi. No entanto, a parte íntima do ator acabou sendo exposta. O situação rapidamente viralizou e chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira.

Os internautas reagiram a gafe de Mel na rede social. "Gente, a Mel Maia simplesmente vazou o nude do Drico Alves", comentou um. "Nunca gostei tanto da Mel Maia. Drico do céu", brincou outro.

Gente a Mel Maia simplesmente vazou o nude do Drico Alves pic.twitter.com/AMacsnNQ94 — Dyh¹² (@HYUNSUKIEH) December 21, 2021

NUNCA GOSTEI TANTO DA MEL MAIA KKKKKKKKKKK drico do céu pic.twitter.com/oyHX8M54Pt — Re (@reessantosss) December 21, 2021

Após a repercussão do vídeo, Drico Alves falou sobre o assunto no Instagram Stories. O ator não se mostrou bravo com a situação. Pelo contrário, ele fez até piada com seu nude. "Só um praiou para relaxar depois de vazarem meu garoto", escreveu o ator na legenda de um vídeo gravado na praia da Barra, na Zona Oeste do Rio.