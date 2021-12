Larissa Manoela em uma cachoeira de Guapimirim - reprodução do instagram

Publicado 21/12/2021 19:19

Rio - Larissa Manoela segue curtindo os últimos dias do ano. A atriz publicou uma série de fotos, no Instagram, nesta terça-feira, se divertindo numa cachoeira em Guapimirim, na Baixada Fluminense do Rio. De maiô, ela exibiu sua beleza e boa forma. "Fluindo, existindo", escreveu ela na legenda.

Nova estrela da Globo, a atriz será protagonista da próxima novela das seis, "Além da Ilusão", em que fará par romântico com Rafa Vitti. Para participar da produção, a artista precisou se mudar para o Rio de Janeiro.