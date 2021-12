Virginia Fonseca - reprodução do instagram

Virginia Fonsecareprodução do instagram

Publicado 21/12/2021 19:00

Rio - Depois de ser criticada pelos internautas por convidar apenas um fã para sua festa, que acontece nesta terça-feira, em comemoração aos seus 30 milhões de seguidores, Virgina Fonseca se pronunciou, através do Instagram Stories, sobre a situação. A esposa do cantor Zé Felipe e mãe de Maria Alice explicou que, além de vários famosos, chamou os administradores das páginas de seus fãs-clubes no dia 10 de dezembro, só não divulgou nada em sua rede social.

fotogaleria

"Eu não preciso ficar postando aqui todos os convidados da minha festa. Vão ter muitos outros fãs lá também. Mas não preciso postar aqui cada seguidor que eu convido, né, gente?", começou ela, que explicou que só acham que vão famosos na festa porque eles estão fazendo postagens referentes a festa. "Mas tem muito anônimo e seguidor que estão indo também. Eu sou muito grata por cada um que está indo, seja famoso, seja seguidor, sejam amigos, seja fã. Gratidão por todos que estão tirando umt empo da vida pra ir prestigiar essa conquista comigo", completou.

Nesta tarde, por exemplo, Virginia convidou quatro fãs, que estavam na porta do local do evento, para sua festa do pijama. Ela ainda fez um pix de R$500 reais para cada uma. O valor era para suas admiradoras comprarem um look para a comemoração.