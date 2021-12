Larissa Manoela curte passeio de barco no Rio - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela curte passeio de barco no RioReprodução/Instagram

Publicado 20/12/2021 15:59

Rio - Larissa Manoela deixou os seguidores babando ao compartilhar as fotos de um passeio de barco que realizou na tarde do último domingo (19). Ao lado de atores como Ricky Tavares e André Lamoglia, entre outros amigos, a atriz de 20 anos exibiu a barriga sarada ao posar de biquíni durante o dia de curtição.

fotogaleria

"Iniciando a nova semana relembrando da que passou… Pré niver e réveillon com o bonde pesadão. 2021 tá se despedindo daquele jeito bonito!", escreveu a artista na legenda da publicação. Logo após a publicação, a atriz colecionou elogios dos fãs: "Super gata", disparou um seguidor. "Deusa", escreveu outro internauta. "Como você é linda", completou um terceiro.

Nova estrela da Globo, Larissa se prepara para estrear na emissora carioca com a nova novela das seis, "Além da Ilusão", em que fará par romântico com Rafa Vitti. Para participar da produção, a artista precisou se mudar para o Rio de Janeiro, onde conheceu alguns dos amigos que acompanharam no passeio deste domingo.

Confira a publicação: