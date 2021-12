Doralice e Mileide Mihaile - Reprodução Internet

Publicado 20/12/2021 15:33

Rio - Mileide Mihaile, 32 anos, se pronunciou através da sua conta oficial no Twitter explicando a sua ausência no "Natal da Vila", evento feito por Carlinhos Maia, em Penedo, Alagoas. A ex-peoa de "A Fazenda 13", está acompanhando sua mãe, Doralice dos Santos Oliveira, que está em tratamento contra um câncer no útero.

"Como sabem, minha mamis (mãe) está em São Paulo, em tratamento, e eu acabei de voltar ao mundo real! Nessa fase eu estarei ao lado dela ao máximo para ficar por dentro de tudo", disse Mileide.