Publicado 20/12/2021 14:19

Rio - Carla Perez, 44 anos, fez uma declaração no aniversário do seu filho, Victor Alexandre, fruto do casamento com Xanddy. O jovem, que está completando 18 anos nesta segunda-feira (20), recebeu muitos elogios da mãe.

"XX.XII.MMIII esse foi o dia em que Deus escolheu para nos encher de alegria e completar nossa família com o cara mais amoroso, respeitador, responsável, prestativo, honesto, educado, estudioso, generoso, brincalhão e que tem o maior coração do mundo!", iniciou ela.

"Victor Alexandre não me canso de agradecer ao Senhor por ter me concedido a graça de ser sua mãe, e oro para que Jesus Cristo te proteja te livrando de todo e qualquer mal e esteja com você em todos os momentos, orientando o melhor caminho a seguir, pois você e dele, meu filho amado! Te amo muito, muito, muito e para sempre vou te amar, até o infinito e além", completou Carla.

