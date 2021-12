Luísa Sonza - Reprodução Internet

Publicado 20/12/2021 13:20 | Atualizado 20/12/2021 14:11

Rio - Luísa Sonza, 23 anos, decidiu fazer uma apresentação surpresa na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (19). Porém, a show gratuito não agradou a todos, já que a cantora usou as redes sociais para rebater comentários ácidos sobre seu figurino, que se tratava de um micro shorts de couro.

"Imagina as famílias com crianças pequenas passando no local vendo uma mulher de calcinha simulando ato sexual", disse uma internauta. Luísa prontamente respondeu: "Só passar reto".

Apesar das críticas, a gaúcha foi muito elogiada pelos fãs. "imagina não gostar dessa lenda?", disse um seguidor. "Você arrasou demais, Lu te amamos", escreveu outro.