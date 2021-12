Maraisa posa com Fernando Zor, ex-noivo de Maiara - Reprodução Internet

Maraisa posa com Fernando Zor, ex-noivo de MaiaraReprodução Internet

Publicado 20/12/2021 11:17

Rio - A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto tirada ao lado de Fernando Zor, ex-noivo de sua irmã gêmea. Neste domingo, a artista usou seu Twitter para brincar com a parceira, que teve um relacionamento entre idas e vindas com o cantor da dupla com Sorocaba.

"Boa noite, família Mafe! Maiarei hoje", disparou Maraisa, citando o nome utilizado para se referir ao casal formado por Maiara e Fernando. Nos comentários, alguns fãs não esconderam o incômodo com a postagem e o encontro entre os ex-cunhados e internautas chegaram a pedir que a cantora apagasse a foto. Por outro lado, teve quem defendesse a artista: "Ser fã não é mandar na vida do ídolo", declarou uma usuária.

Maiara e Fernando engataram em um romance em 2019 e chegaram a noivar em fevereiro deste ano, mas o relacionamento chegou ao fim em setembro. Antes disso, o casal já havia se separado outras sete vezes desde o início do namoro.